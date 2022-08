Andor da oggi disponibile gratis per gli abbonati

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Da, mercoledì 31 agosto, la serieentra ufficialmente nel catalogo Disney Plus,per gli. Il pubblico rivedrà l’attore e regista messicano Diego Luna rivestire i panni del personaggio Cassian, come aveva fatto nel film del 2016 Rogue One, diretto dal regista Gareth Edwards. Insieme a Diego Luna, il cast del prequel di Rogue One prevede la partecipazione di Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denis Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly. Quest’ultima interpreta il ruolo di un’ex senatrice, il cui contributo è stato fondamentale nella fondazione dell’Alleanza Ribelle. Diego Luna figura anche nella lista dei produttori esecutivi della serie realizzata dalla Lucasfilm, insieme a Tony Gilroy, co-regista degli episodi della prima stagione insieme a Susanna White e ...

Sempre attraverso il classico impianto ... che il 21 settembre, con una piccola maratona dei primi tre episodi, verrà distribuita su Disney+, ... USCITE DISNEY+ DAYI primi 3 episodi in arrivo il 21 settembre. HOCUS POCUS 2 Il sequel live ... Lo sceneggiatore Tony Gilroy, Diego Luna e il cast di Andor raccontano la nuova serie di Star Wars, le sue ambizioni e il suo rapporto con Rogue One.