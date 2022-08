Vuelta a España, Vincenzo Nibali: “Qui per vincere una tappa”. E poi svela un progetto per il 2023… (Di martedì 30 agosto 2022) In queste settimane Vincenzo Nibali sta partecipando alla Vuelta a España 2022, ultimo suo Grande Giro in carriera. Finora l’azzurro classe 1884 non è riuscito a mettersi in mostra, ma nelle prossime tappe ci saranno sicuramente tantissime altre occasioni per chiudere in bellezza prima di appendere la bici al chiodo. “Sto andando avanti giorno per giorno – ha affermato Nibali ai microfoni di Marca – . Purtroppo non sono arrivato nelle migliori condizioni. L’obiettivo, da quando La Vuelta è apparsa sul mio calendario, è sempre stato quello di vincere una tappa qui, oltre ad aiutare la squadra e Miguel Ángel Lopez”. Lo Squalo dello Stretto sta cercando di ottenere il massimo da questa ultima grande esperienza: “Sto vivendo quest’ultima ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) In queste settimanesta partecipando alla2022, ultimo suo Grande Giro in carriera. Finora l’azzurro classe 1884 non è riuscito a mettersi in mostra, ma nelle prossime tappe ci saranno sicuramente tantissime altre occasioni per chiudere in bellezza prima di appendere la bici al chiodo. “Sto andando avanti giorno per giorno – ha affermatoai microfoni di Marca – . Purtroppo non sono arrivato nelle migliori condizioni. L’obiettivo, da quando Laè apparsa sul mio calendario, è sempre stato quello diunaqui, oltre ad aiutare la squadra e Miguel Ángel Lopez”. Lo Squalo dello Stretto sta cercando di ottenere il massimo da questa ultima grande esperienza: “Sto vivendo quest’ultima ...

