Vranckx in arrivo al Milan. Il Newcastle ci prova per Bakayoko (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’arrivo del difensore, il Milan sta per chiudere il calciomercato con un centrocampista. I campioni d’Italia sono infatti molto vicini a Astered Vranckx del Wolfsburg, con il quale l’accordo pare sia alle battute finali. Prossimo ai saluti è Bakayoko sul quale è forte l’interesse del Newcastle. Vranckx-Milan: QUAL È LA SITUAZIONE? Da quanto risulta manca davvero poco alla fumata bianca. La dirigenza rossonera ha sciolto le riserve puntando tutto sul centrocampista belga che andrà a sostituire numericamente il vuoto lasciato da Kessie’, ma che comunque potrà risultare utile per le caratteristiche cercate dai campioni d’Italia: giovane, buona tecnica e gran fisico. Si sta ragionando su un trasferimento in prestito oneroso da 1milione di euro con diritto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’del difensore, ilsta per chiudere il calciomercato con un centrocampista. I campioni d’Italia sono infatti molto vicini a Astereddel Wolfsburg, con il quale l’accordo pare sia alle battute finali. Prossimo ai saluti èsul quale è forte l’interesse del: QUAL È LA SITUAZIONE? Da quanto risulta manca davvero poco alla fumata bianca. La dirigenza rossonera ha sciolto le riserve puntando tutto sul centrocampista belga che andrà a sostituire numericamente il vuoto lasciato da Kessie’, ma che comunque potrà risultare utile per le caratteristiche cercate dai campioni d’Italia: giovane, buona tecnica e gran fisico. Si sta ragionando su un trasferimento in prestito oneroso da 1milione di euro con diritto di ...

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - LucaDColella : RT @Aleamoruso99: Con l'(eventuale) arrivo di Vranckx, il #Milan deve tagliare 3 stranieri per la lista CL (escludendo Ibra, Bakayoko e Laz… - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ?? Si attende a breve il via libera del #Wolfsburg, poi verrà organizzato l’arrivo del ragazzo e le visite mediche. #Vra… - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ?? Si attende a breve il via libera del #Wolfsburg, poi verrà organizzato l’arrivo del ragazzo e le visite mediche. #Vra… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset #Calciomercato ??#SerieA #Inter #Acerbi potrebbe arrivare domani per le visite mediche. Per il #Milan… -