"Voi non ci crederete". Enrico Mentana, imbarazzo in studio durante il Tg: succede tutto in diretta. VIDEO (Di martedì 30 agosto 2022) Simpatico siparietto in diretta al Tg La7. Enrico Mentana senza luce nello studio, ma è tutto sotto controllo. Anzi, a raccontarlo ai telespettatori è proprio il direttore che con molta ironia fa inquadrare i colleghi quasi al buio. tutto succede mentre il giornalista sta introducendo i conduttori del programma La Corsa Al Voto. È in questo momento che le luci dello studio rimangono spente. La battuta di Enrico Mentana non si fa attendere e con il suo solito sarcasmo tenta di strappare un sorriso ai telespettatori. "Voi non ci crederete – dice -, dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli". A quel punto il direttore si rivolge ...

