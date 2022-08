US Open 2022, come cambia il tabellone di Matteo Berrettini: eliminati Tsitsipas e Fritz (Di martedì 30 agosto 2022) Grandissime sorprese agli US Open 2022. Nella notte appena passata sono arrivate due eliminazioni davvero inaspettate nella parte alta del tabellone maschile, ovvero quelle del greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.4) e dello statunitense Taylor Fritz (n10 del seeding). Due sconfitte clamorose che adesso cambiano decisamente il possibile tabellone di Matteo Berrettini. Infatti, l’azzurro, che per continuare a sognare dovrà ora battere il francese Hugo Grenier e poi il vincitore della sfida tra il britannico Andy Murray e lo statunitense Emilio Nava, non avrà più Tsitsipas e Fritz nei suoi possibili ottavi e quarti di finale. Al posto del greco ci sarà uno tra Daniel Elahi Galan, giustiziere ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Grandissime sorprese agli US. Nella notte appena passata sono arrivate due eliminazioni davvero inaspettate nella parte alta delmaschile, ovvero quelle del greco Stefanos(testa di serie n.4) e dello statunitense Taylor(n10 del seeding). Due sconfitte clamorose che adessono decisamente il possibiledi. Infatti, l’azzurro, che per continuare a sognare dovrà ora battere il francese Hugo Grenier e poi il vincitore della sfida tra il britannico Andy Murray e lo statunitense Emilio Nava, non avrà piùnei suoi possibili ottavi e quarti di finale. Al posto del greco ci sarà uno tra Daniel Elahi Galan, giustiziere ...

