Salta il concerto di Natalie Imbruglia a Udine (Di martedì 30 agosto 2022) ANNULLATO IL concerto DI Natalie Imbruglia IN PROGRAMMA domani, MERCOLEDI’ 31 AGOSTO AL CASTELLO DI Udine Doveva tornare a esibirsi in Italia l’australiana Natalie Imbruglia e fare tappa a Udine, nella splendida location del Castello di Udine per presentare il suo ultimo album “Firebird” pubblicato nel novembre 2021. Invece in una nota, The Groove Factory e il Comune di Udine, per cause non imputabili alla loro volontà, hanno dovuto annullare il concerto di Natalie Imbruglia in programma mercoledì 31 agosto al Castello di Udine nell’ambito di Udinestate2022. I biglietti già acquistati saranno rimborsati direttamente su Mailticket. Leggi su udine20 (Di martedì 30 agosto 2022) ANNULLATO ILDIIN PROGRAMMA domani, MERCOLEDI’ 31 AGOSTO AL CASTELLO DIDoveva tornare a esibirsi in Italia l’australianae fare tappa a, nella splendida location del Castello diper presentare il suo ultimo album “Firebird” pubblicato nel novembre 2021. Invece in una nota, The Groove Factory e il Comune di, per cause non imputabili alla loro volontà, hanno dovuto annullare ildiin programma mercoledì 31 agosto al Castello dinell’ambito distate2022. I biglietti già acquistati saranno rimborsati direttamente su Mailticket.

infoitcultura : Niko Pandetta: Ennesimo concerto cancellato. Salta la data ad Imperia - vero_antonelli : RT @RADIOBRUNO1: Paura per Paola Turci: in ospedale per trauma cranico dopo un incidente in mare, salta il concerto a Forlì #PaolaTurci ht… - RADIOBRUNO1 : Paura per Paola Turci: in ospedale per trauma cranico dopo un incidente in mare, salta il concerto a Forlì… - loversniall933 : IO ROSICO TANTISSIMO PER QUESTA HA UN CONTO IN BANCA CHE ME LO SOGNO È PRATICAMENTE AMICA CON LOUIS NON SALTA UN SU… - marcoluci1 : Paola Turci, spavento per trauma cranico, salta concerto. Ma Pascale tranquillizza tutti: «Il peggio è passato, ti… -