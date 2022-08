Paquetà al West Ham | è ufficiale Anche il Milan fa cassa

Leggi su zon

(Di martedì 30 agosto 2022) Lucasè un nuovo calciatore delHam. Il centrocampista brasiliano vola dunque in Premier League dopo le due stagioni in forza all’ Olympique Lione. Con i francesiha totalizzato 80 presenze e realizzato 21 gol ed è ora pronto ad intraprendere una nuova avventura, cimentandosi per la prima volta con il calcio inglese. L’ufficialità del trasferimento arriva dal sito dell’Olympique Lione: “L’Olympique Lyonnais ha confermato il trasferimento del suo centrocampista internazionale brasiliano Lucas Paquetá al club ingleseHam per un importo totale di 61,630 milioni di euro, compresi 18,680 milioni di euro di bonus spalmati sui cinque anni di contratto del giocatore, a cui si può aggiungere un ulteriore interesse del 10% su qualsiasi plusvalenza”. Ilquanto ...