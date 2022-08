Milan, tra gli investitori ci sarebbero New York Yankees e LeBron James (Di martedì 30 agosto 2022) L’indiscrezione arriva dal Financial Times Il Milan, che da qualche mese è passato nelle mani del fondo di Gerry Cardinale presto potrebbe vantare altri investitori illustri. Secondo il Financial Times ci sarebbero altri investitori importanti. Si tratterebbe della squadra di baseball dei New York Yankees e di un fondo di investimento di Los Angeles. Gli Yankees appartengono alla famiglia Steinbrenner e al Main Street Advisors, un fondo con sede a Los Angeles. Tra gli investitori di quest’ultimo anche LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo il Financial Times, quindi, il Milan presto potrà vantare tra La Rosa dei suoi investitori anche questo fondo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022) L’indiscrezione arriva dal Financial Times Il, che da qualche mese è passato nelle mani del fondo di Gerry Cardinale presto potrebbe vantare altriillustri. Secondo il Financial Times cialtriimportanti. Si tratterebbe della squadra di baseball dei Newe di un fondo di investimento di Los Angeles. Gliappartengono alla famiglia Steinbrenner e al Main Street Advisors, un fondo con sede a Los Angeles. Tra glidi quest’ultimo anche, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo il Financial Times, quindi, ilpresto potrà vantare tra La Rosa dei suoianche questo fondo ...

