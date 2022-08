Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie” (Di martedì 30 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha chiesto più volte un intervento urgente del Governo. Noi riteniamo che la crisi che stiamo attraversando sia ben più grave di quella del primo Covid, con tante imprese che rischiano di chiudere. Quindi c'è bisogno, come nella prima emergenza Covid, di dar vita nel brevissimo periodo a un intervento di ristori, per supportare imprese e famiglie”. Lo dice in un'intervista all'Italpress Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati.Sul piano delle coperture “la prima strada da verificare è un intervento europeo. Durante la prima emergenza Covid ci fu una direttiva Von Der Leyen che permise ai Paesi europei, e soprattutto all'Italia, di utilizzare fondi europei già a disposizione delle Regioni e degli Stati – sottolinea l'ex ministro delle Infrastrutture -. Se ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha chiesto più volte un intervento urgente del Governo. Noi riteniamo che la crisi che stiamo attraversando sia ben più grave di quella del primo Covid, con tanteche rischiano di chiudere. Quindi c'è bisogno, come nella prima emergenza Covid, di dar vita nel brevissimo periodo a un intervento di, per supportare”. Lo dice in un'intervista all'Italpress Maurizio, capo politico di Noi Moderati.Sul piano delle coperture “la prima strada da verificare è un intervento europeo. Durante la prima emergenza Covid ci fu una direttiva Von Der Leyen che permise ai Paesi europei, e soprattutto all'Italia, di utilizzare fondi europei già a disposizione delle Regioni e degli Stati – sottolinea l'ex ministro delle Infrastrutture -. Se ...

ledicoladelsud : Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie” - - ZerounoTv : Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie” - ItaliaNotizie24 : Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie” - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha chiesto più volte un intervento urgente del Governo. Noi riteniamo che la… -