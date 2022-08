LIVE – Serena Williams-Kovinic 6-3 1-1, primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 30 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Serena Williams e Danka Kovinic, sfida valida per il primo turno degli Us OPEN 2022, quarto ed ultimo slam stagionale. L’americana proverà ad allungare la sua carriera in singolare in un match che la vede favorita contro la tennista montenegrina, ma senza ombra di dubbio le emozioni saranno tante questa notte sull’Arthur Ashe Court per la ventitré volte vincitrice slam. Sportface.it vi terrà compagnia nella notte di New York con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’01:00. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Serena ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ile latestuale del match trae Danka, sfida valida per ildegli Us, quarto ed ultimo slam stagionale. L’americana proverà ad allungare la sua carriera in singolare in un match che la vede favorita contro la tennista montenegrina, ma senza ombra di dubbio le emozioni saranno tante questa notte sull’Arthur Ashe Court per la ventitré volte vincitrice slam. Sportface.it vi terrà compagnia nella notte di New York con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’01:00. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5...

zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kovinic 4-3 primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kovinic… - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kovinic 2-1 primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kovinic… - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kovinic 2-0 primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kovinic… - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kovinic 0-0 primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kovinic #primo - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kovinic primo turno US OPEN 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kovinic #primo -