Il primo gol di Dybala con la Roma: doppietta col Monza | VIDEO (Di martedì 30 agosto 2022) E’ iniziato oggi il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la quarta giornata del campionato 2022-23. Dopo il pareggio del Milan a Reggio Emilia, col Sassuolo che ha perso una grossa occasione col rigore di Berardi parato da Maignan, sono in corso altre due partite ricche di spettacolo. Divertimento, gioia e applausi allo Stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi stanno sfidando il Monza. Una sfida speciale per la squadra di Mourinho, grazie ai gol di Dybala. Il giocatore argentino, ex Juventus, ha segnato i suoi primi gol con la maglia giallorossa. Una doppietta spettacolare. Paulo Dybala first goal for Roma ? pic.twitter.com/SSBUYnp9Vg — ASRomaComps (@Roma comps) August 30, 2022 Doublé pour Dybala ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 agosto 2022) E’ iniziato oggi il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la quarta giornata del campionato 2022-23. Dopo il pareggio del Milan a Reggio Emilia, col Sassuolo che ha perso una grossa occasione col rigore di Berardi parato da Maignan, sono in corso altre due partite ricche di spettacolo. Divertimento, gioia e applausi allo Stadio Olimpico di, dove i giallorossi stanno sfidando il. Una sfida speciale per la squadra di Mourinho, grazie ai gol di. Il giocatore argentino, ex Juventus, ha segnato i suoi primi gol con la maglia giallorossa. Unaspettacolare. Paulofirst goal for? pic.twitter.com/SSBUYnp9Vg — ASComps (@comps) August 30, 2022 Doublé pour...

angelomangiante : Un gol meraviglioso di Paulo Dybala. Velocità e classe. Non poteva esserci un primo gol migliore di questo. #Dybala - gippu1 : In #RomaMonza Paulo #Dybala segna il gol numero 100 in serie A ed è il primo giocatore - almeno nell'era della tele… - Inter : Chi ha segnato il suo primo gol nerazzurro nell'ultimo precedente casalingo contro la Cremonese? ?? - Lella62895497 : RT @gippu1: In #RomaMonza Paulo #Dybala segna il gol numero 100 in serie A ed è il primo giocatore - almeno nell'era della televisione - ad… - joslunatica : RT @softJumped: @illuminista3 Analizziamo il tweet: Dybala è un veterano, un grande calciatore insomma, eppure al primo suo gol con la Roma… -