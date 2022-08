TMit_news : Il Monza chiede l'attaccante a Gattuso: chiesto Marcos André al Valencia - NapoliFCNews : Gattuso chiede la tassa Bakayoko anche al Valencia #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei #SerieA -

La Gazzetta dello Sport

...il fiuto Che diritto hanno i tifosi di dire no all'acquisto di determinati giocatori Se lo... quelli del Manchester United con Arnautovic e anche i tifosi del Valencia con, ma a ...... uno con Pioli e l'altro consulla panchina rossonera). In termini di gol, Milan e Bologna ... con Mihajlovic chemaggiore concretezza ai suoi. Il 4 aprile scorso pari senza reti tra ... Gattuso chiede pazienza: "Cavani non si allena con la squadra da 3 mesi, dobbiamo lavorare per metterlo in forma" Novità importanti in casa Juventus con la possibile cessione in vista dei prossimi giorni: sarà escluso dalla Champions ...Difficoltà in una trattativa che pareva già conclusa qualche giorno fa starebbe spingendo il PSG a guardare a casa di Rino Gattuso ...