Elezioni, presentati i candidati del M5S di Napoli. Castellone: Squadra meravigliosa (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri, presso la fondazione Foqus, si è tenuta la presentazione dei candidati del M5S a Napoli. All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Camera Roberto Fico, i candidati a Camera e Senato del Movimento ed il presidente Giuseppe Conte, che è intervenuto in video conferenza. A margine dell’evento è intervenuta Mariolina Castellone, capogruppo a Palazzo Madama dei Pentastellati e candidata al Senato nel collegio Napoli-Giugliano, che ha dichiarato: “È stato un pomeriggio straordinario, di racconti, visioni, voglia di cambiare. Siamo una Squadra meravigliosa, che dimostra quanto sia bello e concreto il progetto politico del Movimento 5 Stelle” “Insieme a storici attivisti e militanti da sempre, ci siamo anche con personalità di spicco della società civile ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri, presso la fondazione Foqus, si è tenuta la presentazione deidel M5S a. All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Camera Roberto Fico, ia Camera e Senato del Movimento ed il presidente Giuseppe Conte, che è intervenuto in video conferenza. A margine dell’evento è intervenuta Mariolina, capogruppo a Palazzo Madama dei Pentastellati e candidata al Senato nel collegio-Giugliano, che ha dichiarato: “È stato un pomeriggio straordinario, di racconti, visioni, voglia di cambiare. Siamo una, che dimostra quanto sia bello e concreto il progetto politico del Movimento 5 Stelle” “Insieme a storici attivisti e militanti da sempre, ci siamo anche con personalità di spicco della società civile ...

rebetikomou : RT @ItalianClimate: È ancora possibile prendere parte all'iniziativa lanciata da ICN per conoscere il parere dei giovani sul tema della giu… - ZittaNonSto : CHE SEI IL MAGOMAGO' che sai gia le % di partiti che non si sono mai presentati alle elezioni? e se fanno come i 5… - ZittaNonSto : @brianconley851 CHE SEI IL MAGOMAGO' che sai gia le % di partiti che non si sono mai presentati alle elezioni? e s… - TV7Benevento : Elezioni 2022, presentati i candidati di Italia Viva e Azione. - - MartaBallabio : RT @giorgia_off: Alcuni simboli presentati per le #ElezioniPolitiche2022 . Giuro, non me li sono inventati ?? Per il video integrale -> Ins… -