Cameron Diaz fa 50: auguri alla splendida attrice americana (Di martedì 30 agosto 2022) Cameron Diaz compie oggi cinquant’anni. Mezzo secolo per una delle icone sexy più splendenti degli anni ’90. Sono moltissimi i film di successo che l’attrice di San Diego ha interpretato, tra cui capeggiano le interpretazioni di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary e di Tina Carlyle in The Mask, insieme a un impareggiabile Jim Carrey. Una carriera cinematografica sbocciata tardi: Cameron Diaz tra cinema e moda A soli sedici anni Cameron Diaz intraprese il lavoro di modella. La sua avvenenza la portò ben presto a girare il mondo fino a che non decise di cimentarsi anche in quello del cinema. Il suo primo ruolo fu nel 1994. Totalmente nuova sul grande schermo, a 21 anni riuscì ad ottenere la parte della protagonista femminile in The Mask, affiancando un Jim ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022)compie oggi cinquant’anni. Mezzo secolo per una delle icone sexy più splendenti degli anni ’90. Sono moltissimi i film di successo che l’di San Diego ha interpretato, tra cui capeggiano le interpretazioni di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary e di Tina Carlyle in The Mask, insieme a un impareggiabile Jim Carrey. Una carriera cinematografica sbocciata tardi:tra cinema e moda A soli sedici anniintraprese il lavoro di modella. La sua avvenenza la portò ben presto a girare il mondo fino a che non decise di cimentarsi anche in quello del cinema. Il suo primo ruolo fu nel 1994. Totalmente nuova sul grande schermo, a 21 anni riuscì ad ottenere la parte della protagonista femminile in The Mask, affiancando un Jim ...

JacomoJuventi : RT @Agenzia_Ansa: Cameron Diaz oggi entra nel club delle cinquantenni e non è affatto preoccupata di invecchiare. 'L'età è solo un numero.… - VelvetMagIta : Auguri Cameron Diaz, 50 anni di libertà dagli schemi di Hollywood #VelvetMag #Velvet - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Cameron Diaz oggi entra nel club delle cinquantenni e non è affatto preoccupata di invecchiare. 'L'et… - RepSpettacoli : Cameron Diaz compie cinquant'anni. 'Fate come me, non lavatevi mai la faccia' [a cura di redazione spettacoli] [agg… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Cameron Diaz oggi entra nel club delle cinquantenni e non è affatto preoccupata di invecchiare.… -