Cadavere carbonizzato non è del proprietario dell'auto bruciata (Di martedì 30 agosto 2022) Non è del proprietario dell'auto il corpo carbonizzato trovato nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme ieri a Cologne, nelle campagne della Franciacorta in provincia di Brescia. La vettura è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Non è delil corpotrovato nel bagagliaio di un'data alle fiamme ieri a Cologne, nelle campagnea Franciacorta in provincia di Brescia. La vettura è ...

