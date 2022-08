Biden vuole inviare 1 miliardo in armi a Taiwan | l' ira di Pechino | ' Gli Usa devono smetterla'

apavo75 : RT @gervasoni1968: Su economia il governo Meloni dovrà fare ciò che dice Lagarde. Su immigrazione ciò che vuole Ursula. Su politica estera,… - Batmax60 : RT @IVahle: Il paladino del capitalismo selvaggio e guerrafondaio Joe Biden vuole vendere 1 mio armi a #Taiwan. Ricordiamocelo, non si sa m… - xulnet : RT @gervasoni1968: Su economia il governo Meloni dovrà fare ciò che dice Lagarde. Su immigrazione ciò che vuole Ursula. Su politica estera,… - pietrogranero : Biden vuole vendere armi per $ 1,1 miliardi a Taiwan ??L'amministrazione Biden prevede di chiedere al Congresso di… - smilypapiking : RT @gervasoni1968: Su economia il governo Meloni dovrà fare ciò che dice Lagarde. Su immigrazione ciò che vuole Ursula. Su politica estera,… -

La notizia della richiesta diarriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera ...... come profetizzato dal Presidentea marzo. La rivista ha anche citato uno studio dell' ... E chicapire, capisca. La lettera si spinge oltre e chiede anche al governo "di allentare le ...Joe Biden sarebbe intenzionato a chiedere il via libera dal Congresso per inviare a Taiwan oltre 1 miliardo di dollari in aiuti militari. Pechino è furibonda.Anche se non aumenta le capacità militari di Taiwan, la mossa potrebbe suscitare proteste da parte di Pechino, che ha affermato che le vendite di armi americane a Taiwan sono una minaccia alla sua sic ...