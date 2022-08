Atletica | Roberta Bruni si supera e inventa il record italiano a Rovereto! Assalto pungente a 4 72

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022)ha firmato ildi salto con l’asta in occasione del Meeting di Rovereto. La 58ma edizione del Palio della Quercia, uno degli eventi dileggera più antichi alle nostre latitudini, premia la caparbietà della laziale, che nella località in provincia di Trento riesce are di un centimetro il suo primato nazionale che aveva siglato lo scorso 18 giugno a Barletta (su una pedana allestita di fronte al castello della cittadina pugliese, dunque non all’interno di uno stadio). La 28enne era reduce dalla cocente eliminazione rimediata ai Mondiali di Eugene e dal settimo posto ai recenti Europei di Monaco. Quattro giorni fa si era spinta fino a 4.60 metri in Diamond League a Losanna e oggi ha trovato il grande squillo di stagione, peccato che non sia ...