Allegri | «Di Maria è disponibile Non so ancora se Milik resterà in panchina»

Alla vigilia di Juve-Spezia, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha presentato la gara in conferenza stampa. «Non ho ancora deciso la formazione. Torneranno disponibili Di Maria e Fagioli e domattina deciderò. La partita di domani è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli». «Milik? Domani saranno importanti i cambi, deciderò se farlo giocare con Vlahovic o se portarlo in panchina. Miretti ha fatto una buona partita, con la Roma, i bravi giocano. Poi ci sono momenti e componenti da considerare. Soulé sta facendo bene ma in questo momento faccio altre scelte». «Pogba al momento non è disponibile. Se tutto procede nel migliore dei modi la prossima settimana comincerà un po' a correre. Bonucci da dopodomani sarà con la squadra, sarà a ...

