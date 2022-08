Addio a Gorbaciov | l' ultimo presidente dell' Urss aveva 91 anni

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) Se ne va un protagonista del Novecento. È morto a 91l'ex'Unione sovietica Mikhail. È stato l'segretario generale del Partito Comunistadal 1985 al 1991, propugnatore dei processi di riforma legati alla perestrojka e alla glasnost', e protagonista nella catena di eventi che portarono alla dissoluzionee alla riunificazionea Germania. Artefice, con la sua politica,a finea guerra fredda, fu insignito nel 1989a Medaglia Otto Hahn per la Pace e, nel 1990, del Nobel per la pace. A dare la notiziaa morte, riporta la Tass che sottolineando come l'ex...