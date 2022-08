A Civitavecchia e litorale pensioni in pagamento da giovedì 1° settembre (Di martedì 30 agosto 2022) Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e nel litorale le pensioni del mese di settembre saranno accreditate regolarmente a partire da giovedì 1° settembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali di Civitavecchia e del litorale rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica: I cognomi dalla A alla C giovedì 1° ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022) Poste Italiane comunica che ae nelledel mese disaranno accreditate regolarmente a partire da1°per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali die delrispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica: I cognomi dalla A alla C1° ...

ilfaroonline : A Civitavecchia e litorale pensioni in pagamento da giovedì 1° settembre - Terzobinarioit : Pensioni in pagamento alle Poste dal primo settembre a Civitavecchia e sul Litorale - Etrurianews : CIVITAVECCHIA - Dalla serata di venerdì e per tutto il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecch… - lacittanews : Nell’attività del fine settimana, l’Arma ha sanzionato di nuovo uno stabilimento di Passoscuro trasformato in disco… - Silvano77208402 : Da Ostia a Civitavecchia: la giornata tipo di un bagnino sul litorale -