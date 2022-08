Uomini e Donne gossip, due note dame smascherate da un cavaliere: “Mi chiesero di mentire” (Di lunedì 29 agosto 2022) Lui si chiama Simone Virdis e tra i telespettatori di Uomini e Donne qualcuno lo ricorderà come un bellissimo ragazzo che uscì con alcune delle dame più in vista del trono over. Tra queste annoveriamo due delle ex più famose del talk show di Maria De Filippi, ovvero Valentina Autiero e Veronica Ursida. Entrambe, a detta di Simone, lo avrebbero costretto a mentire per non essere smascherare dalla redazione e poi in puntata, dove avevano altri flirt. “Ex di Uomini e Donne arrestato per stupro”: il commento della De Filippi Betty Soldati, amica e ufficio stampa di Maria De Filippi, ha corretto quanti hanno definito il ragazzo un volto noto del programma Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 agosto 2022) Lui si chiama Simone Virdis e tra i telespettatori diqualcuno lo ricorderà come un bellissimo ragazzo che uscì con alcune dellepiù in vista del trono over. Tra queste annoveriamo due delle ex più famose del talk show di Maria De Filippi, ovvero Valentina Autiero e Veronica Ursida. Entrambe, a detta di Simone, lo avrebbero costretto aper non essere smascherare dalla redazione e poi in puntata, dove avevano altri flirt. “Ex diarrestato per stupro”: il commento della De Filippi Betty Soldati, amica e ufficio stampa di Maria De Filippi, ha corretto quanti hanno definito il ragazzo un volto noto del programmae ...

