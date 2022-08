Ultime Notizie – Palermo ricorda Libero Grassi, vernice rossa come il sangue dove venne ucciso (Di lunedì 29 agosto 2022) Palermo ricorda anche quest’anno Libero Grassi, il coraggioso imprenditore palermitano ucciso dalla mafia il 29 agosto di 31 anni fa, perché si oppose al pagamento del pizzo a Cosa nostra. Anche questa mattina, alle 7.48, l’ora in cui venne ucciso, la figlia Alice Grassi e il fratello Davide hanno spruzzato della vernice con una bomboletta spray di colore rosso nel luogo dell’omicidio. rossa com il sangue versato dall’imprenditore sul luogo dell’omicidio avvenuto in via Vittorio Alfieri. E anche questa volta è stato affisso il tradizionale cartello, scritto a mano come vuole la famiglia che si è sempre opposta a una lapide, che recita: “Il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022)anche quest’anno, il coraggioso imprenditore palermitanodalla mafia il 29 agosto di 31 anni fa, perché si oppose al pagamento del pizzo a Cosa nostra. Anche questa mattina, alle 7.48, l’ora in cui, la figlia Alicee il fratello Davide hanno spruzzato dellacon una bomboletta spray di colore rosso nel luogo dell’omicidio.com ilversato dall’imprenditore sul luogo dell’omicidio avvenuto in via Vittorio Alfieri. E anche questa volta è stato affisso il tradizionale cartello, scritto a manovuole la famiglia che si è sempre opposta a una lapide, che recita: “Il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato ...

