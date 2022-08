Ultime Notizie – Elezioni 2022, Mannheimer: “Astensionismo su, specie tra i giovani” (Di lunedì 29 agosto 2022) Una campagna elettorale urlata e rissosa aumenterà l’Astensionismo, specie tra i giovani al primo voto. Dal suo punto di osservazione Renato Mannheimer, lancia l’allarme causato dalla comunicazione politica aggressiva, tratto comune dei comizi e degli interventi tv di tutti i leader di partito. “Di queste Elezioni mi colpisce il livello dello scontro – dice il sondaggista in una dichiarazione all’Adnkronos – uno scontro tra schieramenti ed esponenti politici fatto di insulti, di offese e contrapposizioni, senza una discussione comprensibile sui contenuti”. “Mi rendo conto che questa è la strategia più immediata e remunerativa. Al di là degli slogan e della polemica quotidiana, manca una discussione vera sui problemi del Paese che sono diversi e molto grandi. Nella politica del tutti contro tutti, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Una campagna elettorale urlata e rissosa aumenterà l’tra ial primo voto. Dal suo punto di osservazione Renato, lancia l’allarme causato dalla comunicazione politica aggressiva, tratto comune dei comizi e degli interventi tv di tutti i leader di partito. “Di questemi colpisce il livello dello scontro – dice il sondaggista in una dichiarazione all’Adnkronos – uno scontro tra schieramenti ed esponenti politici fatto di insulti, di offese e contrapposizioni, senza una discussione comprensibile sui contenuti”. “Mi rendo conto che questa è la strategia più immediata e remunerativa. Al di là degli slogan e della polemica quotidiana, manca una discussione vera sui problemi del Paese che sono diversi e molto grandi. Nella politica del tutti contro tutti, ...

