Tre giorni in danza con le coreografie di Elena Cocci, Ilenja Rossi ed Elisa Barucchieri (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dall’1 al 3 settembre 2022, alle ore 21, sarà il palco del Teatro dei Barbuti nel centro storico di Salerno ad ospitare la quinta edizione della rassegna di danza contemporanea “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania danza per la direzione artistica di Antonella Iannone. Si inizia giovedì 1 settembre con i danzatori francesi di Kilo che presenteranno “Fera”, concept e coreografia di Elena Cocci. Tammorra e percussioni di Francesco Quartuccio. In scena Elisabetta Guttuso, Yasmina Lammler ed Elena Cocci. Sono le parole della stessa Cocci a restituire il senso dello spettacolo: “Mi ispiro alle donne della mia terra, quelle che ho sempre conosciuto, mia madre, mia nonna. Le guerriere della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dall’1 al 3 settembre 2022, alle ore 21, sarà il palco del Teatro dei Barbuti nel centro storico di Salerno ad ospitare la quinta edizione della rassegna dicontemporanea “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campaniaper la direzione artistica di Antonella Iannone. Si inizia giovedì 1 settembre con itori francesi di Kilo che presenteranno “Fera”, concept e coreografia di. Tammorra e percussioni di Francesco Quartuccio. In scenabetta Guttuso, Yasmina Lammler ed. Sono le parole della stessaa restituire il senso dello spettacolo: “Mi ispiro alle donne della mia terra, quelle che ho sempre conosciuto, mia madre, mia nonna. Le guerriere della ...

