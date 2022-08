Straniero fa inversione a U su autostrada A1: “Seguivo il navigatore” (Video) (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Una donna che pattinava in autostrada in piena notte, un uomo che fa inversione a U sull’A1, per poi dichiarare, entrambi, che stavano “seguendo le indicazioni del navigatore”. Disavventure di fine estate, stordimento dovuto al caldo o grave assuefazione alle nuove tecnologie? Ai lettori l’ardua sentenza. Certo è che in molti avranno pensato: ah, i buon vecchi atlanti stradali cartacei, di quelli che si aprivano come tovaglie in macchina prima di affrontare lunghi viaggi. Già, è sin troppo automatico da scadere nel facile qualunquismo nostalgico a suon di “si stava meglio quando si stava peggio”, ogni volta che accadono certi fatti, conditi oltretutto da giustificazioni allucinanti e allucinate. inversione a U in autostrada: “Seguivo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Una donna che pattinava inin piena notte, un uomo che faa U sull’A1, per poi dichiarare, entrambi, che stavano “seguendo le indicazioni del”. Disavventure di fine estate, stordimento dovuto al caldo o grave assuefazione alle nuove tecnologie? Ai lettori l’ardua sentenza. Certo è che in molti avranno pensato: ah, i buon vecchi atlanti stradali cartacei, di quelli che si aprivano come tovaglie in macchina prima di affrontare lunghi viaggi. Già, è sin troppo automatico da scadere nel facile qualunquismo nostalgico a suon di “si stava meglio quando si stava peggio”, ogni volta che accadono certi fatti, conditi oltretutto da giustificazioni allucinanti e allucinate.a U in: “il ...

RaiNews : Video: Dribbla le auto contromano in autostrada, dopo una inversione ad 'U': 'Seguivo il navigatore' - IlPrimatoN : Storditi e pericolosi. Dopo la donna che pattinava in autostrada, ecco un altro 'fenomeno' che seguiva il navigator… - TgrRaiLazio : Soltanto la prontezza delle vetture provenienti dalla direzione opposta ha evitato un grave incidente sulla A1. Un… - UBrignone : RT @tempoweb: Suv fa inversione, panico in #autostrada: 'Lo ha detto il navigatore' VIDEO #a1 #rieti #roma #cronaca #29agosto #iltempoquoti… - tempoweb : Suv fa inversione, panico in #autostrada: 'Lo ha detto il navigatore' VIDEO #a1 #rieti #roma #cronaca #29agosto… -