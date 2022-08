Corriere : Calenda: «Si prepara uno tsunami su energia, spread e titoli. Sganciare i prezzi del gas dalle rinnovabili» - Azione_it : Basta con i veti dei partiti. Il costo dell'energia ha raggiunto un livello che impedirà a imprese, artigiani e com… - _ern3st_ : RT @Azione_it: Basta con i veti dei partiti. Il costo dell'energia ha raggiunto un livello che impedirà a imprese, artigiani e commercianti… - ferucciosillari : RT @Azione_it: Basta con i veti dei partiti. Il costo dell'energia ha raggiunto un livello che impedirà a imprese, artigiani e commercianti… - universo_astro : RT @TgLa7: 'La verità è che il governo Monti fu votato da Berlusconi. Non so se questo potrà riaccadere. Essere pronti a governare signific… -

TGLA7

- 'La verità è che il governo Monti fu votato da Berlusconi. Non so se questo potrò riaccadere. Essere pronti a governare significa tenere unito il Paese e essere consapevoli di ciò che ti puoi ...... infatti, a uno scudo anti -che metta al sicuro l'Italia in questa fase delicata. Carlodi Azione in un'intervista al Corriere ribadisce: 'Sediamoci adesso attorno ad un tavolo ... Spread, Calenda: 'Rischiamo di tornare nell'occhio come Paese più debole. Berlusconi se ne andò. Via sicura è Draghi' "La verità è che il governo Monti fu votato da Berlusconi. Non so se questo potrò riaccadere. Essere pronti a governare significa tenere unito il Paese e essere consapevoli di ciò che ti puoi permette ..."La verità è che il governo Monti fu votato da Berlusconi. Non so se questo potrò riaccadere. Essere pronti a governare significa tenere unito il Paese e essere consapevoli di ciò che ti puoi permette ...