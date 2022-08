Smart working, dal 1° settembre si torna in ufficio: le nuove regole (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal 1° settembre addio al lavoro da casa. Infatti, da giovedì terminerà lo Smart working che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Le nuove regole per aziende e lavoratori Addio allo Smart working. Dopo due anni, gran parte dei lavoratori tornerà a recarsi in ufficio e in azienda per svolgere il proprio lavoro. Infatti, a due giorni dalla scadenza del decreto che prevede il lavoro a distanza, sembra ormai improbabile un’eventuale proroga. In sintesi, si tornerà nelle modalità di lavoro dell’era pre-covid. I lavoratori fragili o con figli under 14 potranno continuare a lavorare da casa ma dovranno sottoscrivere un accordo individuale con l’azienda. I lavoratori che non sottoscriveranno questo accordo dovranno lavorare in presenza. La novità, ... Leggi su notizieitaliaonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal 1°addio al lavoro da casa. Infatti, da giovedì terminerà loche ha caratterizzato gli ultimi due anni. Leper aziende e lavoratori Addio allo. Dopo due anni, gran parte dei lavoratori tornerà a recarsi ine in azienda per svolgere il proprio lavoro. Infatti, a due giorni dalla scadenza del decreto che prevede il lavoro a distanza, sembra ormai improbabile un’eventuale proroga. In sintesi, si tornerà nelle modalità di lavoro dell’era pre-covid. I lavoratori fragili o con figli under 14 potranno continuare a lavorare da casa ma dovranno sottoscrivere un accordo individuale con l’azienda. I lavoratori che non sottoscriveranno questo accordo dovranno lavorare in presenza. La novità, ...

