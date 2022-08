Sicurezza sul lavoro: l’importanza del documento sulla valutazione dei rischi (Di lunedì 29 agosto 2022) Il documento di valutazione dei rischi(DVR) è un documento obbligatorio per tutte le aziende di proprietà di almeno due soci o dove comunque sia presente anche un singolo lavoratore dipendente, in riferimento tanto al contesto pubblico quanto privato. Tale documento contiene sia l’analisi dei fattori di rischio inerenti ad un determinato luogo di lavoro, sia le misure di prevenzione per contrastare tali rischi. La normativa a cui il DVR fa riferimento è il Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro D.L. 81/2008, che prevede anche consistenti sanzioni nel caso in cui il documento sia assente o incompleto. In genere, il documento di valutazione dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildidei(DVR) è unobbligatorio per tutte le aziende di proprietà di almeno due soci o dove comunque sia presente anche un singolo lavoratore dipendente, in riferimento tanto al contesto pubblico quanto privato. Talecontiene sia l’analisi dei fattori dio inerenti ad un determinato luogo di, sia le misure di prevenzione per contrastare tali. La normativa a cui il DVR fa riferimento è il Testo Unico per lanei luoghi diD.L. 81/2008, che prevede anche consistenti sanzioni nel caso in cui ilsia assente o incompleto. In genere, ildidei ...

