Senza microchip, la tessera sanitaria non potrà essere usata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Quando la tessera sanitaria nazionale viene attivata e funge da carta nazionale dei servizi, può essere utilizzata sia come certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali, sia come certificato di firma digitale. Questo significa, di fatto, che la tessera sanitaria nazionale potrebbe essere utile per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione. In tutti gli uffici centrali, regionali e locali, infatti, la tessera sanitaria può essere utilizzata sia come documento di identità, sia come leva per autenticare le eventuali firme digitali che verranno prodotte e che rendono molto più semplice e agevole la possibilità di richiedere e stipulare documentazione con ...

