Se ci sei, almeno di qualcosa

Di Vincenzo Calafiore 
30 Agosto 2022 Udine

" ….. seduto su una sedia impagliata all'unico tavolo davanti a un bicchiere di vino … forse l'ultimo dei tanti. E mi pare che ci sia lei, lì seduta di fronte , le chiedo se posso recitarle qualcosa … "

Puoi recitarmi tutto quello che vuoi anche le pagine più intime del diario della tua vita … "

Le sorrisi e iniziai ."

Vincenzo Calafiore

Indipendentemente dalle mie considerazioni personali, voglio dirti che tutto quello che è successo tra noi, è una cosa buona e bella, e credo che gran parte di questo lo si debba a te.

Posso farti una domanda?

Secondo te la vita mi ha squinternato del tutto?

Adesso dimmi come la vedi tu, da una generazione come la tua, così indifferente e fredda a tutto quello che invece sconvolge ancora le nostre vite ….

Quando ebbi ...

