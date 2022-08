Questi segni zodiacali non sanno perché non hanno amici: ma noi sì! (Di lunedì 29 agosto 2022) I segni zodiacali che sono senza amici giurano che non sanno perché non li hanno: la realtà, ovviamente, è ben diversa. Scopriamo insieme la classifica! Ti sarà capitato di conoscere una persona che non ha amici, poco importa quanto sia carina o simpatica. Niente di male in questo; a volte capita che la vita e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Iche sono senzagiurano che nonnon li: la realtà, ovviamente, è ben diversa. Scopriamo insieme la classifica! Ti sarà capitato di conoscere una persona che non ha, poco importa quanto sia carina o simpatica. Niente di male in questo; a volte capita che la vita e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tvrashmouth : top tre dei segni: 1. scorpione 2. leone 3. sagittario sono questi e stop non accetto altre idee - soff_icino : @ffrancesxa guarda che son bei segni amo, almeno io vado d’accordo con questi - HayaDelPiero : Anche se non so bene l’ora d’arrivo, e neppure conosca quali stazioni precedano la mia, sicuri segni mi dicono, da… - joker_vinc8 : @it_inter Che stronzata. Questi sono i primi segni di confusione che porterebbe al baratro. #Inzaghi - CattedraRosmini : Come alla fine di ogni estate, è iniziata la fase preparatoria del Festival della Dottrina sociale a Verona, con un… -