No! Berlusconi non ha abolito il servizio militare obbligatorio (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 26 agosto, in un video pubblicato sui social, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha dichiarato che «siamo stati noi i soli» ad «abolire il servizio militare obbligatorio» in Italia. Abbiamo verificato e Berlusconi sbaglia: la scelta di sospendere, e non di «abolire», il servizio militare obbligatorio nel nostro Paese ha riguardato almeno tre governi. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 29 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. su Open Leggi anche: Lo scorso 26 agosto Silvio Berlusconi ha affermato in un video che il suo Partito è stato «il solo» ad «abolire il servizio ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 26 agosto, in un video pubblicato sui social, il leader di Forza Italia Silvioha dichiarato che «siamo stati noi i soli» ad «abolire il» in Italia. Abbiamo verificato esbaglia: la scelta di sospendere, e non di «abolire», ilnel nostro Paese ha riguardato almeno tre governi. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 29 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. su Open Leggi anche: Lo scorso 26 agosto Silvioha affermato in un video che il suo Partito è stato «il solo» ad «abolire il...

