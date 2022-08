Milan, Gazidis: «Abbiamo deciso di acquistare giocatori giovani e farli crescere nel nostro club» (Di lunedì 29 agosto 2022) Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica Affari & Finanza sulla strategia rossonera Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica Affari & Finanza sulla strategia rossonera. Le sue dichiarazioni: STRATEGIA – «Primo: le performance sportive. La sfida era ridurre il monte stipendi e insieme migliorare le prestazioni. Abbiamo scelto di ingaggiare giocatori giovani e farli crescere all’interno del club. Non spese, ma investimenti per il futuro. Abbiamo deciso di puntare su uno “style of football” più fisico, aggressivo, veloce, propenso all’uno contro uno. Per questo avevamo bisogno di uno staff tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ivan, ad del, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica Affari & Finanza sulla strategia rossonera Ivan, ad del, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica Affari & Finanza sulla strategia rossonera. Le sue dichiarazioni: STRATEGIA – «Primo: le performance sportive. La sfida era ridurre il monte stipendi e insieme migliorare le prestazioni.scelto di ingaggiareall’interno del. Non spese, ma investimenti per il futuro.di puntare su uno “style of football” più fisico, aggressivo, veloce, propenso all’uno contro uno. Per questo avevamo bisogno di uno staff tecnico ...

