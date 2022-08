Mattone in pole position | i temi economici al centro della campagna elettorale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) I, conseguenzapandemia e del conflitto in Ucraina, agitano gli animi di questa cocente, così come le tasche di noi Cittadini. Rincari delle materie prime, energia, aumenti dei costi dei generi alimentari di prima necessità... e poi, sullo sfondo, lo spettro del facile bacino di liquidi da cui la Sinistra ha storicamente sempre attinto: il, cioè il bene rifugio per eccellenza di generazioni di Italiani. Anche su questo, le ideeLega e deldestra sono sempre state chiare: GIÙ LE MANI DALLA CASA E DAI RISPARMI DEI CITTADINI, frutto di duro lavoro e sacrifici. Il Governo logora fisiologicamente chi si assume la responsabilità di farne parte: tuttavia se al Paese è stato evitato il ferale colpo ...