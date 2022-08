Manchester United, Rangnick: “Capito subito i problemi del club, ma non volevano cambiare” (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attuale CT dell’Austria, Ralf Rangnick, è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester United e dei problemi di questi ultimi anni del club. Queste le parole del tecnico in merito a ciò: “Sia da allenatore che da direttore sportivo occorre essere in grado di far crescere il club, diminuendo il fattore sorpresa e costruire una squadra secondo le proprie esigenze. Un team che sappia imporsi con un certo tipo di calcio, per creare tanti occasioni da rete. Il Manchester United ha bisogno proprio di ciò e io lo compresi dopo neanche due settimane lì. Siamo certo però che il club voglia realizzare i cambiamenti necessari?”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attuale CT dell’Austria, Ralf, è tornato a parlare della sua esperienza ale deidi questi ultimi anni del. Queste le parole del tecnico in merito a ciò: “Sia da allenatore che da direttore sportivo occorre essere in grado di far crescere il, diminuendo il fattore sorpresa e costruire una squadra secondo le proprie esigenze. Un team che sappia imporsi con un certo tipo di calcio, per creare tanti occasioni da rete. Ilha bisogno proprio di ciò e io lo compresi dopo neanche due settimane lì. Siamo certo però che ilvoglia realizzare i cambiamenti necessari?”. SportFace.

