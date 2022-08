Ligue 1, giornata 4: pari PSG, tris di Marsiglia e Lille (Di lunedì 29 agosto 2022) Prima frenata del PSG che nella giornata 4 di Ligue 1 pareggia contro il Monaco e viene raggiunto in testa alla classifica da Marsiglia e Lens. Il Lione si salva dalla sconfitta con il Reims, prima vittoria per Nantes e Troyes mentre il Montpellier rifila sette gol al Brest. Ligue 1, giornata 4: PSG-Monaco 1-1, Reims-Lione 1-1, Nizza-Marsiglia 0-3 Nel posticipo di giornata il Monaco strappa un ottimo punto a casa del paris Saint-Germain, fermato sull’1-1. Monegaschi avanti al 20’ con Volland che fulmina Donnarumma in contropiede, poi i padroni di casa sfiorano il pareggio con due pali colpiti da Messi e Mbappé nella stessa azione. Pareggia Neymar al 70’ su calcio di rigore. Anche Hakimi scheggia il palo. Finisce 1-1 anche la sfida tra Reims e Lione: ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) Prima frenata del PSG che nella4 di1 pareggia contro il Monaco e viene raggiunto in testa alla classifica dae Lens. Il Lione si salva dalla sconfitta con il Reims, prima vittoria per Nantes e Troyes mentre il Montpellier rifila sette gol al Brest.1,4: PSG-Monaco 1-1, Reims-Lione 1-1, Nizza-0-3 Nel posticipo diil Monaco strappa un ottimo punto a casa dels Saint-Germain, fermato sull’1-1. Monegaschi avanti al 20’ con Volland che fulmina Donnarumma in contropiede, poi i padroni di casa sfiorano il pareggio con due pali colpiti da Messi e Mbappé nella stessa azione. Pareggia Neymar al 70’ su calcio di rigore. Anche Hakimi scheggia il palo. Finisce 1-1 anche la sfida tra Reims e Lione: ...

11contro11 : Ligue 1, giornata 4: pari PSG, tris di Marsiglia e #Lille #Lens #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - sportli26181512 : Paris Saint Germain-Monaco 1-1: video, gol e highlights: Psg e Monaco pareggiano 1-1 nella quarta giornata di Ligue… - wazzaCN : @deliux9 Nell’anno del triplete abbiamo vinto lo scudetto all’ultima giornata. Tirata per i capelli. Io non so come… - CalcioPillole : Finisce 1-1 il match fra #Reims e #Lione, valido per la quarta giornata di #Ligue1. - sportli26181512 : Doppia 'maravilla' di Sanchez: il Marsiglia piega 3-0 il Nizza: video, gol e highlights: Terza vittoria su quattro… -