House of the Dragon: la HBO conferma la seconda stagione (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il successo incredibile registrato dalla prima puntata di House of the Dragon negli USA, la serie sembra avere la strada spianata per diventare il nuovo fenomeno televisivo a livello globale, proprio come era avvenuto tempo fa con Il trono di Spade. La HBO, infatti, di recente ha rivelato che la serie prequel di- GOT- ha collezionato nel giorno della sua messa in onda, avvenuta lunedì 22 agosto, 10 milioni di spettatori. Si tratta del migliore debutto di sempre per una serie originale targata HBO, da anni diventata sinonimo di prodotti di qualità. In Italia, invece, è disponibile su Sky e NOW. Al seguito di questo incredibile successo, è stato confermato che House of the Dragon ritornerà per una seconda stagione. E’ molto improbabile che si arriverà alle 8 ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il successo incredibile registrato dalla prima puntata diof thenegli USA, la serie sembra avere la strada spianata per diventare il nuovo fenomeno televisivo a livello globale, proprio come era avvenuto tempo fa con Il trono di Spade. La HBO, infatti, di recente ha rivelato che la serie prequel di- GOT- ha collezionato nel giorno della sua messa in onda, avvenuta lunedì 22 agosto, 10 milioni di spettatori. Si tratta del migliore debutto di sempre per una serie originale targata HBO, da anni diventata sinonimo di prodotti di qualità. In Italia, invece, è disponibile su Sky e NOW. Al seguito di questo incredibile successo, è statoto cheof theritornerà per una. E’ molto improbabile che si arriverà alle 8 ...

veriparize05 : E a abertura de house of the dragon? ?????? Que nostalgia ?????????? - MJIMPERIO : La intro del episodio 2 de House of the Dragon - jackieboy1908 : Purtroppo gli spoiler sono inevitabili, ma te li aspetti da due idioti con diversi deficit sparsi. Ma che a farli s… - chvmpagneproblm : la home di Sky tutta a tema house of the dragon è qualcosa di meraviglioso - 444endgame : raga quante cose stanno succedendo oggi: Taylor agli #VMAs che annuncia il nuovo album, la nuova puntata di House O… -