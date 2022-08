(Di lunedì 29 agosto 2022) Il manga di Gen Osukanon sopravvive l’ascia di Shueisha e termina prematuramente. Nel numero odierno,annuncia due nuove serializzazioni da autori novizi Continua il ciclo serrato di serializzazioni all’interno di Weekly Shonen. A finire nel mirino questa volta è, il manga d’esordio di Gen Osuka in cui l’umanità lotta contro spiriti demoniaci chiamati mononoke. L’abuso di clichè nell’opera è stato evidente sin dal primo capitolo, tra yokai e “samurai” incaricati di combatterli, e l’unione improbabile tra due esponenti della categoria come motore per la storia. Il peccato di Osuka è ancora più grave considerando che, in questo periodo,è particolarmente affollato di questo tipo di manga. Nonostante abbia resistino qualche ...

tuttoteKit : Doron Dororon terminato e le novità annunciate | Jump Highlights #DoronDororon #JumpHighlights #ShonenJump #tuttotek - MaddieB90957048 : RT @WSJ_manga: Doron Dororon Volume 3 Cover. - RosarioX27 : Doron dororon over? - NykoEDMOfficial : RT @WSJ_manga: Doron Dororon Volume 3 Cover. - JalenTyler6 : RT @WSJ_manga: Doron Dororon Volume 3 Cover. -

Tom's Hardware Italia

Il mangadi Gen Oosuka si concluderà in due settimane. Dopo infatti solo 36 capitoli, quest'ultima serie fantasy moderna di Shonen Jump , disponibile su Manga Plus, si concluderà ad agosto. Si ...... Mashle, Undead Unluck, Ayakashi Triangle, The Elusive Samurai, Sakamoto Days, Blue Box, PPPPPP, Ayashimon,, Mission: Yozakura Family, Protect Me, Shugomaru!, Super Smartphone, Akane - ... Si conclude il manga Doron Dororon di Gen Oosuka Il manga di Gen Osuka Doron Dororon non sopravvive l’ascia di Shueisha e termina prematuramente. Nel numero odierno, Jump annuncia due nuove serializzazioni da autori novizi Continua il ciclo serrato ...Il catalogo del servizio di lettura web di Shueisha si amplia con l'esordio della prima serie manga di Tokaku Kondo, Skeleton Double.