Dal pre-shampoo al termoprotettore che sigilla le lunghezze: due semplici gesti per salvare i capelli al rientro (Di lunedì 29 agosto 2022) Sfibrata: è l’aggettivo che definisce meglio la condizione dei capelli post vacanze, esposti per un lungo periodo al sole, salsedine o cloro, vento e continui lavaggi. Infatti, se da un lato i raggi regalano riflessi dorati e schiariture naturali, dall’altro mettono a repentaglio l’integrità delle lunghezze, prosciugando le riserve idrolipidiche che le rendono lucenti e sane. I suggerimenti di un hairstylist per tenere a basa secchezza e “rotture” al rientro. capelli, i prodotti nutrienti e ristrutturanti per l'autunno guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Sfibrata: è l’aggettivo che definisce meglio la condizione deipost vacanze, esposti per un lungo periodo al sole, salsedine o cloro, vento e continui lavaggi. Infatti, se da un lato i raggi regalano riflessi dorati e schiariture naturali, dall’altro mettono a repentaglio l’integrità delle, prosciugando le riserve idrolipidiche che le rendono lucenti e sane. I suggerimenti di un hairstylist per tenere a basa secchezza e “rotture” al, i prodotti nutrienti e ristrutturanti per l'autunno guarda le foto ...

LucaMich23 : RT @AleMamoli: Breve thread ??guida ?? per seguire @EuroBasket su @SkySport ?? Saremo in onda dal 1° settembre tutti i giorni su Arena. Sempre… - xeratdragons : New post: ler? Prendi decisioni di vita o di morte quando The Devil in Me arriva su Xbox One e - susydigennaro : RT @napolimagazine: 104 FOTO NM - Fiorentina-Napoli: il racconto da bordocampo in HD, dal pre al post gara - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: 104 FOTO NM - Fiorentina-Napoli: il racconto da bordocampo in HD, dal pre al post gara - petrazzuolo : RT @napolimagazine: 104 FOTO NM - Fiorentina-Napoli: il racconto da bordocampo in HD, dal pre al post gara -