tcm24com : Ufficiale: Thierry Henry nuovo azionista del Como #Henry #Como - TUTTOB1 : UFFICIALE - Como, Thierry Henry nuovo azionista del club - sportli26181512 : Como, UFFICIALE: Henry nuovo azionista: Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda francese del calcio mondi… - Sk91acm : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #ThierryHenry nuovo azionista del #Como: «Qui grazie a Fabregas e Zambrotta» - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ufficiale, Henry nuovo azionista del Como: Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda f… -

Commenta per primo Tra campo e mercato, proseguono le trattative anche in Serie B . Il colpoè quello di Cutrone al, con il giocatore ex Milan che si rimette in gioco in Italia. Si muove anche il Cagliari che si avvicina a Pippo Falco , ex Benevento . E proprio i campani hanno ...... Thierry ha deciso di unirsi al nostro viaggio e siamo molto felici di averlo a'. Mirwan Suwarso , rappresentantedel gruppo proprietario, ha proseguito: 'Henry condivide la nostra ...Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda francese del calcio mondiale è stata confermata oggi come azionista del club. Questa la nota ufficiale della società lariana con al suo interno le par ..."È con grande piacere che annuncio che mi unirò al Como 1907 come azionista. Era da tempo che aspettavo di essere coinvolto.