Cittadella vs Venezia 1-1: i lagunari evitano il ko (Di lunedì 29 agosto 2022) Termina il match delle ore 20.45 al Tombolato tra Cittadella vs Venezia 1-1. Il lagunari evitano il ko all'85', porte inviolate fine al 70?. Match intenso ed equilibrato. Cittadella vs Venezia 1-1: Cuisance evita il peggio Partita intensa ed equilibrata al Tombolato, che di decide nella mediana del campo. Un pari che rimane tale fino al 70? quando a sbloccare il risultato ci pensa Antonucci. Derby condizionato da un nubifragio che si è abbattuto sul Tombolato, gara giocata sui nervi con pochi contenuti tecnici. Antonucci la personalità di spicco, ennesimo profilo rivitalizzato dai veneti. Ci pensa per i lagunari Cuisance, dopo aver cambiato la partita contro il Südtirol e agevolato la rimonta del suo Venezia, questa volta evitando il ko contro ...

VeneziaFC_IT : Cuisance pareggia i conti sotto una pioggia torrenziale e assicura al Venezia un punto nel derby con il Cittadella.… - PeppinoLeamaro : Al Tombolato finita la partita tra Cittadella e Venezia è entrata in campo Federica Pellegrini per farsi qualche va… - TuttoVenezia : #Ceccaroni: 'Dobbiamo chiudere la porta, possiamo migliorare in tante cose' #venezia #cittadella - psb_original : Ad Antonucci risponde Cuisance: tra Cittadella e Venezia termina 1-1 #SerieB - TuttoVenezia : L'Opinione (#Cittadella-#Venezia 1-1) - Cantiere aperto, con prospettive. #Janzuaj si può fare -