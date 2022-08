Caro Commisso | il silenzio della Fiorentina è disgusting Okkkey?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 agosto 2022) La figura dell’italo-americano funziona così: quando si devono impartire lezioncine di bisiniss, e ovviamente intascare, si è statunitensi, vale il modello Maverick, la retorica sul self made-man e tutto l’armamentario che ben conosciamo. Si è americani anche – i concetti sono legati – quando bisogna attaccare la effettivamente invalidante ed elefantiaca burocrazia italiana. Rocco– che, come il contadino, ha scarpa grossa e cervello fino; è uno degli imprenditori col fatturato più alto degli Stati Uniti – qualche tempo fa si rese protagonista di un esempio particolarmente felice quando disse che in tanti anni negli Stati Uniti non aveva dovuto firmare tante carte come per acquistare la. Si produsse – al Financial Times – in una frase di gran classe quando definì lo stadio Franchi A “the shittiest thing that’s ever been invented” ...