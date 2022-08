Calciomercato Torino, Verdi verso l’addio: Pirlo lo vuole al Karagumruk (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercato Torino: i granata potrebbe aver trovato una sistemazione per Verdi. L’attaccante piace a Pirlo in Turchia Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino avrebbe trovato una sistemazione per l’esubero Simone Verdi. Andrea Pirlo punta infatti a rinforzare il suo Karagumruk e avrebbe messo nel mirino l’attaccante granata. Il calciatore lascerà il Torino prima della fine del mercato, e sta valutando una serie di proposte sia in Italia e sia all’estero, tra cui quella del club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022): i granata potrebbe aver trovato una sistemazione per. L’attaccante piace ain Turchia Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ilavrebbe trovato una sistemazione per l’esubero Simone. Andreapunta infatti a rinforzare il suoe avrebbe messo nel mirino l’attaccante granata. Il calciatore lascerà ilprima della fine del mercato, e sta valutando una serie di proposte sia in Italia e sia all’estero, tra cui quella del club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, #Milik è atteso oggi a Torino: le cifre dell'accordo ?? - GiovaAlbanese : #Milik è appena arrivato a Torino: ora un veloce passaggio alla Continassa e poi visite mediche. #Juventus… - OrsoPolar3 : ????Juve accelera per #AGUDELO dopo le ultime prove negative di #cuadrado. Fonte certa: Il giocatore spezziatino atte… - psb_original : Calciomercato Cagliari - Prosegue il pressing del Torino per Nandez: le ultime #SerieB -