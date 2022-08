TS – Milan | Pioli | “Possiamo crescere ancora tanto”

(Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 01:18:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:O -Grazie ai gol di Leao e Giroud, iltorna al successo e, in attesa della gara tra Fiorentina e Napoli, aggancia in testa alla classifica Lazio, Roma e Torino. Il tecnico dei rossoneri Stefanosi dice soddisfatto del risultato e della prestazione. “Giocare davanti ai nostri tifosi è particolare. La squadra è più consapevole e matura dentro il campo eanche fare meglio. La squadra ha giocato tutta la partita con grande ritmo, sono soddisfatto. E si può”. “De Ketaelere ha qualità importanti”ha lanciato dal primo minuto De Ketaelere e il giovane trequartista belga ha ...

Sul campione d'Italia, vittorioso sul Bologna con i gol di Leao e Giroud. E arriva Thiaw. Sulla trattativa del momento, quella che coinvolge Cristiano Ronaldo, dopo il pareggio contro l'Atalanta e il Milan ha risposto subito presente trovando la seconda vittoria stagionale e la testa della classifica a quota 7 punti: col Bologna la squadra di Stefano Pioli conferma il colpo in arrivo per il suo Milan e lo accoglie positivamente, con parole al miele e molto ottimistiche. Può essere doppiamente soddisfatto Stefano Pioli dopo MILANO (ITALPRESS) - "De Ketelaere titolare Mi fido di lui perchè ha grande potenziale, può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo ma mi ha sorpreso per l'intelligenza e curiosità nel c ...