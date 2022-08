Tabellone Us Open doppio femminile: presenti le sorelle Williams, tre le italiane (Di domenica 28 agosto 2022) Il Tabellone principale degli Us Open 2022, per quanto concerne la disciplina del doppio femminile. Tutti gli occhi sono puntati sulle sorelle Williams, Serena e Venus, mentre sono tre le italiane in gara: Bronzetti fa coppia con Osorio, e poi c’è la coppia tutta tricolore con Paolini e Trevisan. Di seguito tutti gli accoppiamenti del Tabellone di riferimento. Tabellone US Open (doppio femminile) PRIMO TURNO (1) Kudermetova/Mertens vs Kalinskaya/Vekic Flipkens/Sorribes Tormo vs Hozumi/Ninomiya Hradecka/Noskova vs (WC) Williams/Williams Kontaveit/Rogers vs (13) Guarachi/Klepac (10) Melichar-Martinez/Perez vs Brengle/Liu Van Der Hoek/Van Uytvanck vs ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Ilprincipale degli Us2022, per quanto concerne la disciplina del. Tutti gli occhi sono puntati sulle, Serena e Venus, mentre sono tre lein gara: Bronzetti fa coppia con Osorio, e poi c’è la coppia tutta tricolore con Paolini e Trevisan. Di seguito tutti gli accoppiamenti deldi riferimento.US) PRIMO TURNO (1) Kudermetova/Mertens vs Kalinskaya/Vekic Flipkens/Sorribes Tormo vs Hozumi/Ninomiya Hradecka/Noskova vs (WC)Kontaveit/Rogers vs (13) Guarachi/Klepac (10) Melichar-Martinez/Perez vs Brengle/Liu Van Der Hoek/Van Uytvanck vs ...

No2Ch3 : RT @RoyDeVita: L’esclusione di Djokovic dal tabellone degli US Open non ha niente a che vedere con la scienza o la salute pubblica https://… - sportface2016 : #USOpen, il tabellone del doppio femminile: presenti le sorelle #Williams, tre le italiane - Tennis_Ita : US Open, il tabellone di doppio maschile: occhi puntati su Bolelli e Fognini - FrankySciabba : RT @RoyDeVita: L’esclusione di Djokovic dal tabellone degli US Open non ha niente a che vedere con la scienza o la salute pubblica https://… - Io_e_basta__ : RT @RoyDeVita: L’esclusione di Djokovic dal tabellone degli US Open non ha niente a che vedere con la scienza o la salute pubblica https://… -