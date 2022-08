Scuola, sabato in Dad contro il caro energia: la proposta dei presidi (Di domenica 28 agosto 2022) Si avvicina il momento del riitorno a Scuola, ambiente dove saranno allentate le misure restrittive anti-Covid ma che inevitabilmente sarà influenzato anche dal caro energia, come stanno riscontrando anche molte famiglie e aziende. Il timore di ritrovarsi tra le mani anche qui bollette dai costi astronomici è forte, per questo c’è chi sta provando ad avanzare proposte che potranno almeno mitigare il problema. É il caso di Antonello Giannelli, a capo del più grande sindacato dei presidi italiani, l’Anp, che sarebbe favorevole a tornare alla Dad, uno dei metodi adottati nel pieno della pandemia, nonostante non fosse gradito da molti. La sua idea, è bene precisarlo, non sarebbe applicabile all’intera settimana, ma solo per un giorno a settimana, il sabato, senza arrivare così ad accorciare gli orari. La ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 28 agosto 2022) Si avvicina il momento del riitorno a, ambiente dove saranno allentate le misure restrittive anti-Covid ma che inevitabilmente sarà influenzato anche dal, come stanno riscontrando anche molte famiglie e aziende. Il timore di ritrovarsi tra le mani anche qui bollette dai costi astronomici è forte, per questo c’è chi sta provando ad avanzare proposte che potranno almeno mitigare il problema. É il caso di Antonello Giannelli, a capo del più grande sindacato deiitaliani, l’Anp, che sarebbe favorevole a tornare alla Dad, uno dei metodi adottati nel pieno della pandemia, nonostante non fosse gradito da molti. La sua idea, è bene precisarlo, non sarebbe applicabile all’intera settimana, ma solo per un giorno a settimana, il, senza arrivare così ad accorciare gli orari. La ...

