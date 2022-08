Poesia | canto e chitarra | una serata emozionante con Aldo Lundari al Sanacore di San Giorgio a Cremano

(Di domenica 28 agosto 2022) Ieri sera, sabato 27 agosto, presso il teatrodi San, che dal 2004 è un luogo di aggregazione culturale per il territorio, Umberto Tommaselli, attore e regista, ha presentato lo spettacolo del cantautore, accompagnato dal chitarrista Giacomo Carveni. Si è assistito ad una fantasticafra amici vecchi e nuovi. La delicatezza dei versi, il virtuosismo del, l’arpeggio e la maestria dei comprimari, hanno raccontato la nostra più bella isola italiana, la Sicilia. Il tutto raccolto in “Fermati volando” , il primo libro del cantautore. Alcuni testi sono stati recitati da Antonio Grazioli, attore, Nadia De Giorgis, attrice e dallo stesso Umberto Tomaselli. Non lasciatevi scappare l’evento alla prossima programmazione. Merita ...

Poesia, canto e arpeggio: una serata emozionante con Aldo Lundari al Sanacore di San Giorgio a Cremano