Per quel che riguarda la situazione degli italiani risale la classifica Guido Migliozzi . Il vicentino trova un solido - 4 issandosi ad un complessivo - 6 che lo colloca in una momentanea 18esima ...Il DP World Tour fa tappa in Svizzera per una classica nel calendario, l'Masters (25 - 28 agosto), dove saranno otto gli italiani in gara: Renato Paratore, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Nino Bertasio, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, e il ... Omega European Masters 2022, Lawrence vince al play-off: sedicesimo Laporta Il sudafricano Lawrence vince l'Omega European Masters 2022: Francesco Laporta è il migliore dei golfisti italiani al sedicesimo posto.South Africa's Thriston Lawrence defeated England's Matt Wallace in a play-off to win the Omega European Masters and claim his second DP World Tour title of the season.