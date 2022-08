Immigrazione | Giorgia Meloni | Serve un blocco navale | il 25 9 si volta pagina

(Di domenica 28 agosto 2022) "Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità...

Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale. Lo scrive su Instagram la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando il record di sbarchi a Lampedusa. Ancora sbarchi sull'isola di Lampedusa e hotspot sempre di più al collasso. Non si arresta un flusso da record di immigrati che arrivano. "Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità."