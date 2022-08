E adesso cosa ne sarà di Vlahovic? I dati inchiodano il serbo (Di domenica 28 agosto 2022) Dusan Vlahovic doveva essere il grande centravanti della Juve, ma una serie di prestazioni negativi lo stanno sempre di più affossando. In questa prima parte di campionato La Juventus ha dimostrato di non essere in grado di poter servire nel miglior modo possibile Dusan Vlahovic e non è assolutamente da escludere dunque che il serbo possa diventare clamorosamente panchinaro dopo le ultime vicende di mercato. LaPresseL’entusiasmo attorno all’acquisto di Dusan Vlahovic era davvero alle stelle a gennaio, con tutti i tifosi della Juventus che non vedevano davvero l’ora di poter ammirare sempre di più le prestazioni del cannoniere serbo in maglia bianconera. L’importantissima spesa di ben 75 milioni di euro aveva fatto sì che attorno al balcanico si fosse creata una vera e propria ansia da prestazione in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 agosto 2022) Dusandoveva essere il grande centravanti della Juve, ma una serie di prestazioni negativi lo stanno sempre di più affossando. In questa prima parte di campionato La Juventus ha dimostrato di non essere in grado di poter servire nel miglior modo possibile Dusane non è assolutamente da escludere dunque che ilpossa diventare clamorosamente panchinaro dopo le ultime vicende di mercato. LaPresseL’entusiasmo attorno all’acquisto di Dusanera davvero alle stelle a gennaio, con tutti i tifosi della Juventus che non vedevano davvero l’ora di poter ammirare sempre di più le prestazioni del cannonierein maglia bianconera. L’importantissima spesa di ben 75 milioni di euro aveva fatto sì che attorno al balcanico si fosse creata una vera e propria ansia da prestazione in ...

